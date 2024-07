Düsseldorf leiht Angreifer Pejcinovic aus

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat für die kommende Saison den Angreifer Dzenan Pejcinovic vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Das teilte der Klub am Freitag mit. Der 19-Jährige absolviert nach einem im Mai erlittenen Mittelfußbruch derzeit in Donaustauf den letzten Teil seines Reha-Trainings und wird Ende Juli in Düsseldorf erwartet.