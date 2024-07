Eintracht Braunschweig holt Sanoussy Ba aus Leipzig 

"Sanoussy wurde in Leipzig hervorragend ausgebildet und kommt trotz seines jungen Alters bereits auf Spielzeit im Herrenfußball", sagte Sportdirektor Benjamin Kessel: "Mit seiner großen Dynamik und seiner Offensivfreude ist er ein Spieler, in dem wir viel Entwicklungspotenzial sehen."

Ba war in der vergangenen Saison zum Linzer ASK ausgeliehen gewesen, in Österreich kam er auf elf Ligaspiele. In der Europa League sammelte er zudem internationale Erfahrung. Ein Bundesligaeinsatz für Leipzig steht für ihn zu Buche, dazu spielte er auch im DFB-Pokal für RB. Für die deutschen U18- und U19-Auswahlen bestritt Ba insgesamt fünf Spiele.