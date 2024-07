Der Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln muss lange auf Jacob Christensen verzichten. Wie der Klub mitteilte, wurde am Montag ein Kreuzbandriss beim 23-Jährigen diagnostiziert. Die Verletzung hatte sich der Däne beim Testspiel am Samstag gegen Udinese Calcio (3:2) zugezogen. Die Zweitliga-Saison beginnt für die Kölner am Freitag im heimischen RheinEnergie-Stadion mit dem Eröffnungsspiel gegen den Hamburger SV (20.30 Uhr im LIVETICKER).