Unfalltod des Zeugwarts überschattet FCK-Trainingslager

Das Trainingslager des viermaligen deutschen Fußballmeisters 1. FC Kaiserslautern in Südtirol wird von einem Todesfall überschattet. Der vor allem in der Fanszene bekannte und beliebte Zeugwart Peter Miethe ist nach Angaben des Zweitligisten am Mittwochabend „bei einem tragischen Unfall“ ums Leben gekommen. „Unsere Herzen sind gebrochen“, schrieb der FCK bei X über seinen langjährigen Mitarbeiter und die „gute Seele des Vereins“.