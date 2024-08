Blessin will mit Aufsteiger St. Pauli "für Furore Sorgen"

Trainer Alexander Blessin will mit den Rückkehrern des FC St. Pauli in der Fußball-Bundesliga "für Furore sorgen" - am liebsten gleich am ersten Spieltag. "Wir wollen natürlich mit viel Intensität und Aggressivität Nadelstiche setzen und unseren Fans Freude bereiten. Und natürlich auch dem Rest Deutschlands", kündigte Blessin vor dem Ligastart an.