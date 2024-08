Düsseldorf und KSC ohne zweiten Sieg

Fortuna Düsseldorf und der Karlsruher SC haben ihre Chance auf einen Sechs-Punkte-Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga ausgelassen. Nach Siegen in der Vorwoche trennten sich die beiden früheren Bundesligisten am Samstag in einem sommerlichen Spiel ohne größere Aufregung 0:0 und sind vorerst oben mit dabei.