Fürth verspielt 2:0-Führung auf dem Betzenberg

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat einen Traumstart in die neue Saison knapp verpasst. Im Duell der Auftaktsieger beim 1. FC Kaiserslautern mussten sich die Franken nach einer 2:0-Führung und anschließender Schwerstarbeit in der Abwehr mit einem 2:2 (2:1) begnügen.

Fürth brachte die defensiv mitunter anfälligen Platzherren im ersten Durchgang mehrfach in Verlegenheit. Schon bei einem frühen Abseitstreffer von Futkeu (8.) hatte das Team von Trainer Alexander Zorniger Schwächen in der FCK-Abwehr offengelegt. Nach Hansliks Treffer und dem Seitenwechsel allerdings sahen sich die Gäste einem enormen Druck des FCK ausgesetzt. Angriff auf Angriff rollte auf das Fürther Tor zu. Die Fürther konnten kaum noch für Entlastung sorgen und mussten in der Schlussphase sogar um das Remis zittern.