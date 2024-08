Herthaner Maolida geht nach Saudi-Arabien

Kurz nach dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga verlässt Myziane Maolida Hertha BSC in Richtung Wüste.

Kurz nach dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga verlässt Myziane Maolida Hertha BSC. Der Offensivspieler wechselt nach Saudi-Arabien zum Al-Kholood Club. Das gab der Hauptstadtklub am Freitag bekannt. Maolida hat in 22 Partien für die Berliner zwei Tore erzielt.