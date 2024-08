Zorniger entschuldigt sich: "Wortwahl total daneben"

Einen Tag nach seiner schonungslosen Kritik an Torhüter Nahuel Noll hat sich Trainer Alexander Zorniger vom Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth öffentlich entschuldigt. Er habe in der „Wortwahl total daneben gelegen“, sagte er in einem in den Sozialen Medien veröffentlichten Video des Klubs. „Mir sind die Emotionen total durchgegangen“, ergänzte Zorniger und betonte: „Das war überhaupt nicht notwendig, ich bin weit über das Maß hinausgegangen, was mir als Trainer zusteht.“