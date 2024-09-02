Der Karlsruher SC empfängt am Freitagabend Schalke 04. In der Aufstellung der Gelsenkirchener findet sich überraschend Amin Younes wieder.

Der Karlsruher SC geht mit einer beeindruckenden Serie in das Heimspiel gegen den FC Schalke 04. Die Badener sind seit vier Pflichtspielen gegen die Knappen ungeschlagen und konnten dabei zwei Siege sowie zwei Unentschieden verbuchen. Besonders bemerkenswert ist, dass der KSC in diesen Begegnungen genauso viele Siege holte wie in den 18 vorherigen Duellen mit Schalke.

Zudem hat der KSC in der laufenden Saison bereits zehn Punkte aus vier Spielen gesammelt – ein Start, der zuletzt in der Aufstiegssaison 2006/07 gelang. Die Konstanz in der Startelf könnte ein weiterer Schlüssel zum Erfolg sein, denn der KSC lief in allen bisherigen Spielen mit der gleichen Formation auf.

Karlsruhe – Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Geraerts bringt Younes von Beginn an

Im Vergleich zur 1:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Köln wechselt Karel Geraerts seine Startaufstellung auf drei Positionen. Für Ibrahima Cissé, der wegen Magenbeschwerden zunächst nur auf der Bank sitzt, rückt Argentinier Felipe Sanchez in die Innenverteidigung. Neben ihm nimmt Martin Wasinski die Rolle von Ron Schallenberg ein, der neben Janik Bachmann auf die Sechs rückt.

In der Offensive feiert Amin Younes durchaus überraschend sein Startelfdebüt für Schalke in der 2. Bundesliga. Der ehemalige DFB-Nationalspieler kam bislang lediglich als Joker zum Einsatz und spielt anstelle von Ilyes Hamache. Vorne sollen Kenan Karaman und Moussa Sylla für Tore sorgen.

KSC vs. Schalke: Die Aufstellungen

Karlsruher SC: Weiß – S. Jung, M. Franke, Beifus, La. Günther – Rapp, Jensen, Burnic, Wanitzek – Zivzivadze, Schleusener

Schalke 04: Heekeren – Gantenbein, Wasinski, Sanchez, Murkin – Bachmann, Schallenberg, Younes, T. Mohr – Karaman, Sylla

Marvin Wanitzek und Budu Zivzivadze: Karlsruhes Schlüsselspieler

Marvin Wanitzek ist einer der herausragenden Akteure beim Karlsruher SC. Mit drei Assists in der laufenden Saison führt er die Liga gemeinsam mit Magdeburgs Lubambo Musonda an.

Seit seinem Debüt in der 2. Bundesliga hat Wanitzek insgesamt 43 Torvorlagen geliefert – Ligahöchstwert. Auch Budu Zivzivadze ist in Topform und teilt sich mit vier Saisontoren den Ligahöchstwert. Diese beiden Spieler könnten entscheidend für den Ausgang der Partie sein und werden von der Schalker Defensive besonders im Auge behalten werden müssen.

DEINE MEINUNG

Kenan Karaman: Schalkes Hoffnungsträger im Angriff

Auf Seiten der Schalker ruht die Hoffnung auf Kenan Karaman. Mit vier Toren in der laufenden Saison ist er einer der treffsichersten Spieler der Liga. Im Kalenderjahr 2024 war Karaman an 16 Toren direkt beteiligt, was ihn zum gefährlichsten Zweitligaspieler macht. Besonders in der Schlussviertelstunde zeigt Schalke Stärke, denn in dieser Phase trafen sie bereits dreimal. Allerdings hat der KSC in den letzten 15 Minuten noch kein Gegentor kassiert, was ein spannendes Duell zwischen Angriff und Abwehr verspricht.

Wird Karlsruher SC gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.