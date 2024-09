2. Bundesliga heute: Köln - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 29.09.2024 • 22:38 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Köln geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen den Karlsruher SC. In den letzten zehn Pflichtspielen gegen die Badener mussten die Kölner nur eine Niederlage hinnehmen, die bis ins Jahr 2007 zurückreicht. Besonders im heimischen RheinEnergieStadion zeigt der Effzeh Stärke: Seit dem Jahr 2000 ist man dort in fünf Partien gegen den KSC ungeschlagen. Diese Serie wollen die Kölner heute unbedingt fortsetzen.

Der Karlsruher SC reist mit einer beeindruckenden Serie im Gepäck nach Köln. Seit neun Zweitliga-Spielen ist das Team von Christian Eichner gegen Bundesliga-Absteiger ungeschlagen, was einen laufenden Vereinsrekord darstellt. Zudem startete der KSC mit 14 Punkten aus sechs Spielen hervorragend in die Saison und egalisierte damit den Klubrekord aus der Aufstiegssaison 2006/07. Diese Form wollen die Badener auch in Köln unter Beweis stellen.

Offensivpower trifft auf Effizienz

Der 1. FC Köln hat in dieser Saison die meisten Schüsse in der Liga abgegeben, jedoch hapert es an der Chancenverwertung. Mit 18.2 Expected Goals führen sie die Liga an, erzielten jedoch 4.2 Tore weniger als erwartet. Im Gegensatz dazu übertraf der KSC seinen xG-Wert um 3.2 Tore und zeigt sich damit als eines der effizientesten Teams der Liga. Diese Gegensätze versprechen ein spannendes Kräftemessen im RheinEnergieStadion.

2. Liga: Köln mit jüngster Startformation

Interessant wird auch der Vergleich der Startformationen: Der 1. FC Köln setzt auf die jüngsten Startelf-Spieler der Liga, während der KSC auf Erfahrung baut und als einziges Team noch keinen Startelfwechsel vorgenommen hat. Diese unterschiedlichen Ansätze spiegeln sich auch in der Zweikampfstatistik wider, wo der KSC mit einer starken Quote von 54% glänzt. Besonders Karlsruhes Marcel Franke und Marcel Beifus sind in dieser Hinsicht herausragend.

