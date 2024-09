Baller League? Kurioser Comeback-Plan um Vuskovic

Womöglich könnte Vuskovic schon bald in der Baller League auflaufen - zumindest hat HSV-Coach Steffen Baumgart am Sonntag grünes Licht für eine entsprechende Idee gegeben. „Erst mal ist wichtig, dass er sich insgesamt fit hält und für diese Ligen in Frage kommt – gerade auch, um Fußball zu spielen“, sagte Baumgart bei Sky.