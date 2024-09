Nach Stromausfall und Abwehrkollaps: Geraerts vor dem Aus

Fraser Hornby verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Handelfmeter nach Videobeweis (45.+5). Als es wieder dunkler wurde, traf Isac Lidberg (56.) zum 2:3. Der Schwede drehte in der Schlussphase nach kapitalen Abwehrfehlern mit zwei weiteren Toren noch das Spiel (76. und (87.). In der Nachspielzeit traf zudem Sergio Lopez (90.+7), Schalke fiel auseinander.