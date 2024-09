Zwei Kreuzbandrisse! Heftiger Doppel-Schock für Kohfeldt

Wie die Lilien am Mittwoch mitteilten, riss sich Will bereits in der vergangenen Woche, als die Hessen ein Testspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 absolvierten, das Kreuzband und den Außenmeniskus. Bader zog sich im Training am Dienstag einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss zu. Beide Spieler werden damit bis zum Ende der Saison fehlen.