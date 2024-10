2. Liga: Münster verpasst Sprung auf Platz 15

Nach harmloser Anfangsphase sorgte Münster aus dem Nichts für das erste Highlight: Babis Makridis fand nach einem Solo im Mittelfeld Mees, der sich mit einer klugen Bewegung durchsetzte und traf. In einer Partie mit wenig Höhepunkten setzten die Münsteraner auf harte Zweikampfführung und hielten die SVE so in Schach. Andras Nemeth (60.) verpasste mit der größten Chance im zweiten Durchgang den zweiten Treffer. Stattdessen traf Fellhauer in der Schlussphase sehenswert.