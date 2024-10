Düsseldorfs Kownacki doppelt verletzt

Fortuna Düsseldorf muss „bis auf Weiteres“ auf Angreifer Dawid Kownacki verzichten. Wie der Spitzenreiter der 2. Bundesliga am Montag mitteilte, zog sich der 27-Jährige in der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:4) am Samstag eine Gehirnerschütterung sowie eine Innenbandverletzung im linken Knie zu.