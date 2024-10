Kurioser Führungstreffer: FCK sorgt für erste Paderborn-Pleite

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga auch dank eines kuriosen Treffers und etwas Rasenglück beendet. Die Pfälzer setzten sich am Samstagabend mit 3:0 (1:0) gegen den bislang ungeschlagenen SC Paderborn durch und verhinderten nach zuvor fünf Ligaspielen ohne Sieg den Absturz in den Tabellenkeller.