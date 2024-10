Van Wonderens Heimpremiere: Schalke verliert gegen Fürth

Die Krise von Schalke 04 verschärft sich auch unter Kees van Wonderen immer mehr. Der abgestürzte Traditionsklub verlor am Samstag nach einer insgesamt schwachen Vorstellung bei der Heimpremiere des neuen Trainers in Unterzahl mit 3:4 (1:3) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Es droht am Sonntag der Fall auf Relegationsplatz 16.