Magdeburg verpasst Anschluss an die Spitze - Ulm wankt

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg droht nach der fünften Partie in Serie ohne Sieg den Anschluss an die Aufstiegsränge zu verlieren. Durch das 0:0 in der Avnet-Arena gegen Aufsteiger SSV Ulm blieb der FCM auch im sechsten Heimspiel der Saison ohne Dreier. Auch Ulm ist seit fünf Spielen ohne Erfolg und bleibt im Tabellenkeller stecken.