Neuerlicher Rückschlag für Hertha - Last-Minute-Erfolg für Köln

Hertha BSC kommt in der 2. Bundesliga weiter nicht auf Touren. Währen die Berliner in Darmstadt verlieren, feiert der 1. FC Köln einen Last-Minute-Erfolg.

Hertha BSC steckt in der 2. Bundesliga weiter im Mittelfeld fest. Die Berliner verloren mit 1:3 beim SV Darmstadt 98. Besser machte es der 1. FC Köln, der in der Nachspielzeit einen 1:0-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth klarmachte. Das dritte Samstagsspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und SSV Ulm endete torlos.

Eine Woche nach dem Rückschlag gegen Köln (0:1) brachte Florian Niederlechner (21.) die Hertha zunächst in Führung. Philipp Förster (45.+2), Torjäger Isac Lidberg (65.) und Andreas Müller (81.) drehten die Partie zugunsten der Darmstädter, die ihren Vorsprung auf die Abstiegszone ausbauten. Die Hertha verliert die Aufstiegsplätze dagegen durch die erste Auswärtspleite etwas aus den Augen.

Kurz nach der Pause jubelten die Berliner erneut, doch beim Tor von Jon Dagur Thorsteinsson (51.) entschied Schiedsrichter Patrick Alt nach Videobeweis auf Handspiel. Auf der Gegenseite traf Lidberg, der nach einem Zusammenprall vor der Pause mit Turban spielte, per Kopf. Bei Müllers Distanztreffer sah Hertha-Keeper Tjark Ernst nicht gut aus.

Köln feiert Downs

„Wir haben uns extrem schwergetan. Es ist aber auch eine Qualität, ein Spiel spät zu entscheiden“, sagte FC-Stürmer Tim Lemperle bei Sky nach dem dritten Pflichtspielsieg in Serie.

Die Gäste hatten den besseren Start. Noel Futkeu lief alleine auf Marvin Schwäbe zu, doch der FC-Torhüter blieb der Sieger des Duells (7.). Danach hatten die Kölner viel Ballkontrolle, doch die Defensive der Fürther stand kompakt. Eric Martel per Kopfball (17.) und Linton Maina (29.) verzeichneten die besten Abschlüsse der Gastgeber im ersten Durchgang.

In der zweiten Halbzeit bot sich das gleiche Bild. Köln war bemüht, es fehlte aber die zündende Idee. Martel (59.) und Leart Paqarada (65.) mit einem Freistoß an die Oberkante der Latte sorgten für Gefahr. Fürth stand tief und lauerte auf Konter, doch das bessere Ende hatte Köln für sich. Downs köpfte eine Ecke ein.

Nullnummer in Magdeburg

Magdeburg droht nach der fünften Partie in Serie ohne Sieg den Anschluss an die Aufstiegsränge zu verlieren. Durch das 0:0 in der Avnet-Arena gegen Aufsteiger Ulm blieb der FCM auch im sechsten Heimspiel der Saison ohne Dreier. Auch Ulm ist seit fünf Spielen ohne Erfolg und bleibt im Tabellenkeller stecken.