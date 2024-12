2. Bundesliga: Scharfe Kritik an DFB von HSV-Fans

Fans des Hamburger SV haben den DFB und seinen Präsidenten Bernd Neuendorf während ihres Heimspiels gegen den SV Darmstadt 98 am Sonntagnachmittag scharf kritisiert.

In der zweiten Hälfte wurden in der Ultrakurve zwei Banner hochgehalten, auf denen stand: „Kopf in Infantinos Ar*** - Neuendorf labert Sch***."