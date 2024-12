Drei Führungswechsel: Magdeburg siegt in Düsseldorf

Die Partie in der 2. Fußball-Bundesliga wird von einem Anschlag in Magdeburg überschattet.

Der 1. FC Magdeburg überwintert in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga. Dem Team von Trainer Christian Titz gelang zum Hinrundenabschluss ein 5:2 (1:2)-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf. Der FCM zog in der Tabelle an den Fortunen vorbei und steht mit 28 Zählern vorerst punktgleich mit den Spitzenteams.