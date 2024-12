Hamburg stolpert auch in Ulm

Dem HSV gelang in den vergangenen sieben Spielen nur ein Sieg.

Der Hamburger SV stolpert weiter durch die 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Interimstrainer Merlin Polzin kam bei Aufsteiger SSV Ulm nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und feierte damit in den vergangenen sieben Spielen nur einen Sieg. Ob Polzin auch im neuen Jahr Trainer bleibt, ist offen.

Aaron Keller (34.) brachte Ulm in Führung, Davie Selke (50.) gelang der Ausgleich. Die Gäste beendeten das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte gegen Daniel Elfadli (69., wiederholtes Foulspiel) in Unterzahl. "Wir sind enttäuscht, aber wir müssen auch den gesamten Spielverlauf betrachten und am Ende ist es ein Punkt, den wir mitnehmen", sagte der Hamburger Defensivspieler Silvan Hefti.