Hannover verpasst Sprung auf Aufstiegsplatz

Die Gäste spielten über eine halbe Stunde in Überzahl.

Die Gäste spielten über eine halbe Stunde in Überzahl.

Hannovers Fabian Kunze kassierte in der 57. Minute die Gelb-Rote Karte. Bereits verwarnt arbeitete er in einem Zweikampf zu sehr mit dem Ellenbogen und musste vom Feld. Sein Team verteidigte anschließend aufopferungsvoll den Punktgewinn. In der Schlussphase musste auch Herthas Marton Dardai nach der zweiten Gelben Karte vom Feld (89.)