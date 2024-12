Hertha in der Krise - Kapitän stellt Qualitätsfrage

Hertha BSC schlittert in die Krise. Das 1:2 (1:0) in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Preußen Münster am Freitagabend war die dritte Pflichtspielniederlage am Stück, von den vergangenen sieben Partien gewannen die Berliner nur eine. Kapitän Toni Leistner wurde nach der bereits fünften Heimpleite der laufenden Saison deutlich.