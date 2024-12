Köln feiert Herbstmeisterschaft

Der 1. FC Köln hat sich die Herbstmeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Die Kölner gewannen am letzten Hinrundenspieltag das Traditionsduell beim 1. FC Kaiserslautern dank des Treffers von Dejan Ljubicic mit 1:0 (1:0). Der seit Wochen ungeschlagene FC feiert Weihnachten an der Ligaspitze mit zwei Punkten Vorsprung.