Karius will auf Schalke "wieder ins Rampenlicht"

Star-Zugang Loris Karius hofft beim FC Schalke 04 auf einen sportlichen Neuanfang. „Für mich ist es eine Chance, in Deutschland bei einem der größten Vereine wieder Fuß zu fassen und mich vielleicht wieder ins Rampenlicht zu spielen“, sagte der ehemalige Liverpool-Torhüter am Dienstag.

„Dann kann das eine Win-Win-Situation für Verein und Spieler werden am Ende“, fügte der Keeper an. Natürlich müsse er sich in Gelsenkirchen „erst mal beweisen und Leistung bringen.“