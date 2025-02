Brutalo-Rot! Herbe Pleite für Kohfeldt

Die Hessen finden im neuen Jahr einfach nicht in die Spur. Dafür darf Elversberg nach langer Zeit wieder jubeln.

Absteiger Darmstadt 98 setzt seine Talfahrt in der 2. Fußball-Bundesliga ungebremst fort. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt verlor sein Heimspiel gegen die zuletzt ebenfalls schwächelnde SV Elversberg mit 0:3 (0:2) und muss seinen Blick mit nur 25 Punkten langsam eher nach unten richten. Die Chance auf den direkten Wiederaufstieg ist schon nach 21 Spieltagen nur noch verschwindend gering.

Beide Teams suchten trotz ihrer jüngsten Negativerlebnisse gleich den Weg nach vorne, Fellhauer schoss den Ball traumhaft per Dropkick aus 25 Metern in den Winkel. Die Lilien zeigten sich nur kurz geschockt, Merveille Papela (31.) und Killian Corredor (38.) fehlten jeweils Zentimeter zum Ausgleich. Auf der Gegenseite kombinierten die Saarländer oft gefällig, nach einem tollen Spielzug musste Neubauer nur noch mit der linken Innenseite einschieben.

Nürnberger brennen die Sicherungen durch

In der 76. Minute kam es dann ganz dick für die Hausherren: Fabian Nürnberger sah nach einem brutalen Tritt gegen Elias Baum die Rote Karte, anschließend griff der Darmstädter seinem Gegenspieler Maximilian Rohr an den Hals und schlug ihm in das Gesicht. Besonders bitter: Elversbergs Baum musste nach dem Foulspiel verletzt vom Platz.