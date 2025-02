Fortuna meldet sich im Aufstiegsrennen zurück

Fortuna Düsseldorf hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter an Boden gut gemacht. In einer intensiven Partie setzte sich das Team von Daniel Thioune mit 3:2 (2:1) gegen den SSV Ulm durch und kletterte damit zumindest vorübergehend auf den Relegationsrang drei.

In einer temporeichen Partie setzte Johannesson per wuchtigem Distanzschuss den Startpunkt zum munteren Toreschießen. Kurz darauf jubelten die mitgereisten Ulmer Fans gerade noch über den schnellen Ausgleich, da stellte Kownacki den alten Spielstand bereits wieder her. In Folge drückte die Ulmer auf den Ausgleich, konnten sich zunächst aber noch nicht belohnen.