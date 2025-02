Karius rein, Heekeren raus? Schalke vor Torwartwechsel

Beim dem Spiel gegen Preußen Münster am Freitag soll Loris Karius sein Debüt für die Königsblauen feiern.

Torhüter Loris Karius steht offenbar vor seinem Debüt für den Fußball-Zweitligisten Schalke 04. Wie Sky und Bild am Mittwoch übereinstimmend berichten, bahnt sich bei den Knappen ein Wechsel an. Der 31-jährige Karius soll am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Preußen Münster zum ersten Mal im Tor der Schalker stehen und die Zahl der Gegentreffer reduzieren.