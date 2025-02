Köln und Geschäftsführer Rejek beenden Zusammenarbeit

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln und Geschäftsführer Markus Rejek haben die Zusammenarbeit einvernehmlich vorzeitig beendet. Das teilte der Verein am Freitag mit. Rejek hatte vor dem Jahreswechsel angekündigt, dass er seinen bis Juni 2025 laufenden Vertrag als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb aus persönlichen Gründen nicht verlängern werde.

"Markus Rejek hat seine Aufgaben in den vergangenen Tagen in die Hände seiner Geschäftsführer-Kollegen Philipp Türoff und Christian Keller übergeben. Wir als Vorstand sind bereits intensiv in die Suche nach einer geeigneten Nachfolge eingestiegen", sagte FC-Präsident Werner Wolf.