Riemann sieht Rot: Paderborn unterliegt Fürth

Der SC Paderborn hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga Federn lassen müssen. Gegen die SpVgg Greuther Fürth agierten die Ostwestfalen nach einem Platzverweis für Torwart Manuel Riemann über eine Stunde in Unterzahl und unterlagen mit 1:2 (0:1), Paderborn verlor damit vorerst den direkten Anschluss an die Aufstiegsplätze.

Kapitän Branimir Hrgota (21.) und Noah Loosli (50.) erzielten die Treffer für die Fürther, die sich nach zuvor drei Niederlagen in Serie wieder etwas Luft im Abstiegskampf verschafften. Riemann sah nach einer Notbremse gegen Felix Klaus die Rote Karte (26.), Adriano Grimaldi (63.) traf später dennoch für Paderborn.

Bei den Gästen standen die Winter-Neuzugänge Loosli und Joshua Quarshie gleich in der Startelf. Auch SCP-Coach Lukas Kwasniok musste gezwungenermaßen dreimal wechseln, unter anderem ersetzte Calvin Brackelmann den angeschlagenen Kapitän Raphael Obermair.

Und Brackelmann traf nach neun Minuten zur vermeintlichen Führung, der Kopfballtreffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung jedoch zurückgenommen. Paderborn bestimmte das Spiel - und wurde gleich zweimal kalt erwischt. Hrgota traf per direktem Freistoß aus 20 Metern in zentraler Position (21.), Riemann sah dabei unglücklich aus. So wie auch fünf Minuten später, als er aus dem Tor stürmte und gegen Klaus deutlich zu spät kam.