Sieg in Braunschweig: Köln wieder Spitzenreiter

Der 1. FC Köln hat in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem nächsten Arbeitssieg zumindest vorübergehend die Tabellenspitze zurückerobert. Beim Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig gewann die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber am Samstag mit 2:1 (2:1) und steht mit nun 37 Punkten ganz oben. Der Hamburger SV (34) kann mit einem Sieg im schwierigen Heimspiel gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder vorbeiziehen - so lief es auch schon am vergangenen Spieltag.