Fortuna beklagt nächsten Ausfall: Auch Pejcinovic fehlt

Fortuna Düsseldorf beklagt den nächsten verletzungsbedingten Ausfall. Stürmer Dzenan Pejcinovic wird dem Fußball-Zweitligisten aufgrund einer nicht näher definierten Verletzung am rechten Fuß „bis auf Weiteres“ fehlen. Dies teilte die Fortuna am Donnerstag mit, beim Topspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den 1. FC Kaiserslautern fallen somit elf Düsseldorfer aus.