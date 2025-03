Nullnummer beim Jahn: Paderborn verpasst Platz zwei

Das Team von Trainer Lukas Kwasniok lässt in der 2. Fußball-Bundesliga beim Tabellenletzten Punkte liegen.

Der SC Paderborn ist im Rennen um die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga beim Tabellenletzten gestolpert. Bei Jahn Regensburg kam das Team von Trainer Lukas Kwasniok am Sonntagnachmittag nicht über ein 0:0 hinaus. Damit verpasste der SCP den Sprung auf einen Aufstiegsplatz.

Zwar waren die Ostwestfalen über weite Strecken das spielbestimmende Team, an den clever verteidigenden Regensburgern bissen sie sich jedoch die Zähne aus. Dem Jahn indes hilft das Remis im Abstiegskampf kaum weiter, mit 16 Punkten steht der Klub weiterhin abgeschlagen am Ende der Tabelle.

Im Jahnstadion war Paderborn in der Anfangsphase die überlegene Mannschaft. Weil Regensburg die Gäste aber hoch presste, tat sich der SCP zunehmend schwer, ins letzte Drittel zu kommen - der Unterhaltungswert der Partie blieb wegen fehlender Torchancen überschaubar.

An der Spielstatik änderte sich im zweiten Abschnitt zunächst kaum etwas. Paderborn erhöhte auf einem schwer zu bespielenden Platz sukzessive den Druck, wusste mit dem Ballbesitz aber nur wenig anzufangen. Die Gastgeber blieben in der Abwehrarbeit konzentriert, in der 82. Minute traf Christian Kühlwetter bei einer der seltenen Offensivaktionen des Jahn nur die Latte.