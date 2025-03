Raúl-Gerüchte weiter heiß: Schalke-Boss reist nach Madrid

Ben Manga, Direktor Profifußball bei Schalke 04, hat sich auf den Weg nach Madrid gemacht - mögliche Gespräche mit dem angeblichen Trainer-Kandidaten Raúl sind aber nicht der offizielle Grund für die Reise in die spanische Hauptstadt.

Wie SPORT1 weiß, wird der Kaderplaner des FC Schalke an einem Event der europäischen Klub-Vereinigung ECA teilnehmen. Dieses findet in den nächsten beiden Tagen in Madrid statt und bringt Funktionäre aus etlichen Ländern zusammen.