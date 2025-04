Nach Aussagen: Schalker Vereinsführung kritisiert van Wonderen

Die Vereinsführung des kriselnden Fußball-Zweitligisten Schalke 04 hat Trainer Kees van Wonderen nach dessen Aussagen nach dem Spiel gegen den Hamburger SV (2:2) kritisiert. „Grundsätzlich erwarten wir, dass wir alle kritischen Punkte, die jemand sieht, intern besprechen“, wird der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann in einem Statement am Ostersonntag zitiert: „Dort soll und muss es dann deutlich und offen sein. Miteinander müssen wir kritisch diskutieren. In der Öffentlichkeit haben allerdings solche Punkte nichts zu suchen.“