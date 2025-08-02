2. Liga: Vermeij von Düsseldorf nach Dresden

SID 11.08.2025 • 15:50 Uhr Vincent Vermeij verlässt den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und schließt sich dem Liga-Rivalen Dynamo Dresden an. In der vergangenen Spielzeit war er meist Ersatz.

Vincent Vermeij verlässt den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und schließt sich dem Liga-Rivalen Dynamo Dresden an. Den Transfer des niederländischen Stürmers gaben beide Vereine am Montag bekannt. Eine Vertragslaufzeit wurde nicht genannt.

„Mit Vincent konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, der die zweite Bundesliga und ihre Anforderungen sehr gut kennt und bereits in zahlreichen Spielklassen über die zweite Liga hinaus seine Qualität unter Beweis gestellt hat“, sagte der Dresdner Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel. Trainer Thomas Stamm und Vermeij (31) kennen sich aus gemeinsamer Zeit beim SC Freiburg II.