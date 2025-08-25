Mit Kaufoption: Fortuna leiht Stürmer Celar aus England aus

SID 25.08.2025 • 17:24 Uhr Der Mittelstürmer wechselt vom englischen Zweitligisten zu den Rheinländern, die sich zudem eine Kaufoption für den Nationalspieler sichern.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den Slowenen Zan Celar verpflichtet. Der Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers zu den Rheinländern, die sich eine Kaufoption für den 17-maligen Nationalspieler sicherten.

Celar war im Sommer 2024 von Lugano nach London gewechselt. Eine Verletzung bremste den 1,86 m großen Angreifer jedoch frühzeitig aus. In seiner Debütsaison kam er lediglich auf 24 Pflichtspieleinsätze und erzielte zwei Tore. In der Schweiz hatte er zuvor mit 40 Treffern in 95 Ligaspielen für den FC Lugano für Aufsehen gesorgt, in der Saison 2023/24 war der heute 26-Jährige Torschützenkönig der Schweizer Super League.