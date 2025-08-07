Münster holt Heuer als Tikvic-Ersatz

Newsticker
2. Bundesliga>

Antonio Tikvic hatte am ersten Spieltag einen Kreuzbandriss erlitten. Nun soll Heuer die Lücke schließen.
© IMAGO/Steven Mohr/SID/IMAGO/Steven Mohr
SID
Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat auf die schwere Knieverletzung seines Abwehrspielers Antonio Tikvic reagiert und Jannis Heuer als Ersatz verpflichtet. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern. Dies teilte Münster am Donnerstag mit. Tikvic hatte am ersten Spieltag der neuen Saison einen Kreuzbandriss erlitten.

"Die Verletzung von Antonio war für uns ein absoluter Schockmoment, auf den wir kurzfristig reagieren mussten. Wir werden ihm alle Zeit und Unterstützung geben. Jannis haben wir schon länger beobachtet und hatten jetzt die Möglichkeit, ihn nach Münster zu holen", sagte Ole Kittner, Münsters Sport-Geschäftsführer: "Er ist sehr schnell, bringt eine gute Physis mit und ist hart in den Zweikämpfen. Gleichzeitig hat er eine fußballerische Komponente und gerne den Ball am Fuß. Jannis ist selbstbewusst in seinem Auftreten und voll im Training."

