Zehn Braunschweiger gewinnen in Magdeburg

Mehmet Can Aydin trifft spät zum einzigen Auswärtssieg des ersten Spieltags.

Mehmet Can Aydin trifft spät zum einzigen Auswärtssieg des ersten Spieltags.

Ein Sieg zur Premiere: Eintracht Braunschweig hat beim Zweitliga-Debüt von Trainer Heiner Backhaus trotz Unterzahl einen Auswärtssieg geholt. Beim 1. FC Magdeburg gewann die Eintracht 1:0 (0:0) und startete erstmals seit 2019 mit einem Sieg in eine Saison.

Mehmet Can Aydin traf in der 82. Minute zum einzigen Auswärtssieg des ersten Spieltags, alle anderen acht Begegnungen gewann die Heimmannschaft. Nach der Roten Karte gegen Kevin Ehlers musste die Eintracht ab der 54. Minute mit einem Mann weniger auskommen - und gewann dennoch.

Die 28.100 Zuschauer sahen zunächst klar überlegene Gastgeber, doch allein Martijn Kaars vergab reihenweise Großchancen. Erst traf der Niederländer den linken Pfosten (27.), dann verfehlte er das Ziel um Zentimeter (33.). Kurz vor der Pause verpasste Kaars eine Flanke knapp - der Ball landete erneut am Pfosten (44.).

Der zweite Durchgang verzögerte sich zunächst, da ein Tornetz geflickt werden musste. Nach dem Platzverweis gegen Ehlers wegen groben Foulspiels (54.) drängte Magdeburg auf die Führung, doch die fiel durch ein Traumtor auf der Gegenseite. Braunschweig, in der vergangenen Saison erst in der Relegation gerettet, hatte letztmals vor sechs Jahren sein erstes Spiel gewonnen - ebenfalls in Magdeburg.