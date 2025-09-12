An Heckings Geburtstag: Bochum verliert auch in Paderborn

SID 12.09.2025 • 20:28 Uhr Der VfL kassiert in Ostwestfalen schon die vierte Saisonniederlage.

Der VfL Bochum geht nach seinem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga auch eine Etage tiefer weiter durch schwere Zeiten. Beim SC Paderborn verlor das Team am 61. Geburtstag von Trainer Dieter Hecking völlig verdient mit 0:1 (0:0), es war die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel. "Ich kann nur hoffen, dass mir die Mannschaft ein Geschenk macht", hatte Hecking vor dem Anpfiff bei Sky gesagt - daraus wurde nichts.

Lucas Copado (90.) erzielte ganz spät den überfälligen Siegtreffer für Paderborn, Bochum steht als Tabellen-15. mit drei Punkten ganz nah an der Abstiegszone der 2. Bundesliga, im Verlaufe des Wochenendes könnte der VfL noch zurückfallen. Paderborn sprang mit nun acht Punkten vorerst auf Rang sechs.

Der SC hatte durch Nick Bätzners Lattentreffer (2.) ganz früh die Möglichkeit zur Führung, wenig später trat Filip Bilbija (17.) vor dem fast leeren Tor am Ball vorbei - es waren nur die zwei besten von einigen Chancen für die Gastgeber in der ersten Hälfte. Nach der Pause gab Verteidiger Erhan Masovic, der in der Sommervorbereitung einen Lungenkollaps erlitten hatte, sein Comeback für Paderborn.