Doppelpack Källman: Hannover gewinnt Niedersachsenderby

26.10.2025 • 15:29 Uhr Mit seinen Saisontoren fünf und sechs ebnet Källman den Weg zum Sieg beim Erzrivalen.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat in einem hitzigen Niedersachsenderby die Oberhand behalten und den Anschluss an die Aufstiegsplätze hergestellt. Bei Eintracht Braunschweig setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Titz dank Doppelpacker Benjamin Källman nach langer Überzahl mit 3:0 (2:0) durch und feierte erstmals seit Anfang 2021 wieder einen Dreier beim Erzrivalen.

Källman ebnete Hannover innerhalb von nur vier Minuten (32., 36.) den Weg zum sechsten Saisonsieg, Daisuke Yokota (61.) sorgte für die Entscheidung. Nach der Roten Karte für Erencan Yardimci (20., Tätlichkeit) beendete die Eintracht bereits zum fünften Mal in dieser Saison eine Partie nicht mit elf Spielern.

Mit verbessertem Sicherheitskonzept war wieder Platz für die Anhänger der Gäste im etwa 55 Kilometer entfernten Eintracht-Stadion, nach umfänglichen Fan-Ausschlüssen in der Vergangenheit machten sich diese gleich bemerkbar: Bereits nach fünf Minuten musste die Partie wegen Rauchbildung unterbrochen werden. Den Durchblick erlangte 96 erst einige Minuten später - begünstigt auch durch Yardimci, der seinem Gegenüber mit beiden Händen an den Hals packte.

Im Anschluss sorgte 96 auch für spielerische Höhepunkte. Gleich drei Gegenspieler tanzte Mustapha Bundu aus, Källman musste den Ball nur noch über die Linie drücken. Kurz darauf schlug der Finne erneut zu, auf Umwegen gelangte der Ball zu ihm.