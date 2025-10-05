Schalker Katic als schneller Ersthelfer: "Gut reagiert"

SID 05.10.2025 • 20:54 Uhr Schalkes Abwehrchef Nikola Katic kommt einem bewusstlosen Gegenspieler zur Hilfe. Trainer Miron Muslic verteilt ein dickes Lob.

Schalkes Abwehrchef Nikola Katic hat von seinem Trainer Miron Muslic ein dickes Lob für das beherzte Eingreifen nach einem Zusammenprall von Arminia-Profi Joel Grodowski erhalten.

„Es hat ziemlich wild ausgeschaut. Nikola hat in dieser Hektik gut reagiert“, sagte Muslic nach dem 2:1-Erfolg der Königsblauen in Bielefeld in der 2. Bundesliga: „Wir von Schalke hoffen, dass der Junge okay ist.“

Was war passiert? Schalke-Keeper Loris Karius war in der 69. Minute mit den Fäusten zum Ball gegangen und hatte dabei Grodowski getroffen, der in der Folge regungslos und mit ausgestreckten Armen liegenblieb.

Entwarnung nach heftigem Zusammenstoß

Katic reagierte schnell und brachte Grodowski in die stabile Seitenlage. Laut Bild soll er dem Bielefelder dazu die Zunge aus dem Hals geholt haben, bevor die Sanitäter eintrafen.

