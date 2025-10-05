Newsticker
2. Bundesliga
2. Bundesliga

Schalker Katic als schneller Ersthelfer: "Gut reagiert"

Schalke-Profi leistet erste Hilfe

Schalkes Abwehrchef Nikola Katic kommt einem bewusstlosen Gegenspieler zur Hilfe. Trainer Miron Muslic verteilt ein dickes Lob.
Auf eines ist Verlass: Irgendwas ist immer auf Schalke! Nach dem sportlich positiven Saisonstart in der 2. Bundesliga sorgt nun die Entlassung von Kaderplaner Ben Manga für Unruhe.
SID
Schalkes Abwehrchef Nikola Katic hat von seinem Trainer Miron Muslic ein dickes Lob für das beherzte Eingreifen nach einem Zusammenprall von Arminia-Profi Joel Grodowski erhalten.

„Es hat ziemlich wild ausgeschaut. Nikola hat in dieser Hektik gut reagiert“, sagte Muslic nach dem 2:1-Erfolg der Königsblauen in Bielefeld in der 2. Bundesliga: „Wir von Schalke hoffen, dass der Junge okay ist.“

Was war passiert? Schalke-Keeper Loris Karius war in der 69. Minute mit den Fäusten zum Ball gegangen und hatte dabei Grodowski getroffen, der in der Folge regungslos und mit ausgestreckten Armen liegenblieb.

Entwarnung nach heftigem Zusammenstoß

Katic reagierte schnell und brachte Grodowski in die stabile Seitenlage. Laut Bild soll er dem Bielefelder dazu die Zunge aus dem Hals geholt haben, bevor die Sanitäter eintrafen.

Bielefeld-Trainer Mitch Kniat gab nach der Partie Entwarnung bei Grodowski: „Ihm geht es wieder gut.“

