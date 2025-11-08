Schalke zurück an der Spitze

SID 08.11.2025 • 15:00 Uhr Die Königsblauen besiegen im Topspiel die SV Elversberg.

Schalke 04 ist in der 2. Fußball-Bundesliga zurück an der Spitze. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic besiegte nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen die SV Elversberg 1:0 (1:0) und übernahm zumindest für einen Tag die Tabellenführung vom SC Paderborn. Die Ostwestfalen gastieren am Sonntag beim 1. FC Magdeburg. Hasan Kurucay (4.) erzielte den Treffer der Königsblauen im Topspiel. Elversberg liegt nun vier Punkte hinter den Gelsenkirchenern zurück.

Die Gastgeber erwischten vor 61.818 Zuschauern einen Traumstart. Defensivspieler Kurucay traf in bester Mittelstürmermanier. Schalke blieb auch danach am Drücker, ein Schuss von Kapitän Kenan Karaman verfehlte sein Ziel aber knapp (22.). Elversberg war zwar bemüht und zeigte ordentliche Anlagen, es mangelte gegen die gute Schalker Defensive aber an der nötigen Durchschlagskraft.