2. Bundesliga heute: Schalke - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.03.2026 • 10:30 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag empfängt der FC Schalke 04 Hannover 96 um 13:30 Uhr in der Veltins-Arena. Auf der Bank der Königsblauen nimmt Cheftrainer Miron Muslic Platz, sein Gegenüber Christian Titz coacht die Niedersachsen.

Schiedsrichter der Partie ist Robin Braun. Mit 50 Punkten nach 25 Spieltagen bestreitet Schalke seine drittbeste Zweitliga-Saison überhaupt, während Hannover als bestes Auswärtsteam der laufenden Spielzeit (25 Punkte) anreist.

Schalke - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Schalke geht mit einer Serie von fünf ungeschlagenen Zweitliga-Partien (3 Siege, zwei Remis) in das Duell und stellt mit nur 21 Gegentoren die beste Defensive der Liga – elfmal blieb der Traditionsklub ohne Gegentreffer, Vereinsrekord zu diesem Zeitpunkt.

Gute Nachrichten gab es unter der Woche aus dem Lazarett: Stammkeeper Loris Karius kehrte nach Rückenproblemen ins Mannschaftstraining zurück. Winterzugang Kevin Müller, zuletzt starker Vertreter beim 1:0 gegen Bielefeld, steht damit wieder in Konkurrenz. Starstürmer Edin Džeko, seit seinem Debüt an Spieltag 19 mit fünf Toren und drei Assists ligaweit am produktivsten, trainierte aufgrund anhaltender Rückenbeschwerden individuell.

Hannover 96: Auswärtsstärke und Serien gegen Spitzenreiter

Hannover reist mit beeindruckender Bilanz an: Die 96er sind seit fünf Zweitliga-Spielen gegen den jeweiligen Tabellenführer ungeschlagen (2 Siege, drei Remis) und erzielten in den vergangenen sieben Auswärtspartien jeweils das erste Tor.

In der Fremde gelangen zuletzt drei Siege in Folge – ein weiterer Dreier würde den Vereinsrekord von 1986 einstellen. Grundlage des Erfolgs ist eine passstarke Spielanlage: Mit 85 Prozent Passquote und 55,9 Prozent Ballbesitz stellt Hannover Bestwerte der Liga auf und kommt zudem auf den höchsten Expected-Goals-Wert (53,7) sowie die meisten Großchancen (96).

Historie und Schlüsselstatistiken: Tore garantiert, Elfmeter entscheiden oft

Tore hatten in Gelsenkirchen zuletzt Tradition: In den vergangenen sechs direkten Heimduellen trafen beide Teams jeweils mindestens einmal. Dennoch erzielte der FC Schalke in den letzten zehn Heimspielen gegen Hannover stets das erste Tor, kassierte aber auch in jedem dieser Spiele mindestens einen Gegentreffer. Hannover verlor insgesamt 41 Pflichtspiele gegen Schalke – häufiger unterlagen die Niedersachsen nur dem FC Bayern.

In der 2. Liga gewann 96 lediglich zwei der 15 Vergleiche, allerdings das letzte Gastspiel im März 2025 mit 2:1. Vom Punkt agieren die Teams konträr: Schalke verwandelte alle fünf Elfmeter dieser Saison, während Hannover bereits vier von acht Strafstößen vergab – Ligahöchstwert. Frühphase-Statistik: Schalke traf schon achtmal in der Anfangsviertelstunde, Rekord in der Liga, Hannover blieb in den letzten 13 Partien in dieser Phase allerdings ohne Gegentreffer.

Wird FC Schalke 04 gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1.