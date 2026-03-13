Nur Remis beim Schlusslicht: Darmstadt verpasst Tabellenführung

SID 13.03.2026 • 20:27 Uhr Darmstadts Fabian Nürnberger erzielt beim 1:1 beide Treffer. Magdeburg bleibt auch nach dem 26. Spieltag Tabellenletzter.

Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Bei Schlusslicht 1. FC Magdeburg kam das Team von Trainer Florian Kohfeldt nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Der Rückstand auf Tabellenführer Schalke 04 beträgt vorerst einen Punkt, S04 kann den Abstand am Sonntag im Spitzenduell gegen Hannover 96 ausbauen.

Im Mittelpunkt stand Mitte der zweiten Halbzeit Darmstadts Fabian Nürnberger. Erst traf der Mittelfeldspieler nach einer Bogenlampe unglücklich ins eigene Tor (62.), nur vier Minuten später erzielte er auf der anderen Seite sehenswert den Ausgleich.

Insgesamt deutlich mehr vom Spiel hatte Magdeburg, das auch nach dem 26. Spieltag Letzter bleiben wird. Zweimal rettete SVD-Keeper Marcel Schuhen in höchster Not gegen Falko Michel (8.) und Dariusz Stalmach (35.), Magdeburgs Stürmer Mateusz Zukowski schoss nach einem Darmstädter Aufbaufehler freistehend vor Schuhen weit drüber (33.). Die Führung war hochverdient, dann aber ließ der FCM Nürnberger zu viel Platz.

Angefeuert wurde die Heimmannschaft dabei aus ungewohnter Richtung. Die Nordkurve blieb wegen einer Blocksperre, die aufgrund der massiven Ausschreitungen im Januar nach dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden verhängt wurde, leer. Stattdessen sammelten sich die Ultras fernsehfreundlich auf der Gegengerade.