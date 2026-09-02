Stoppt Braunschweig die Pleiten-Serie?

Die Eintracht Braunschweig empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig empfängt heute Nachmittag in der 2. Bundesliga SG Dynamo Dresden. Der Anstoß im Eintracht-Stadion erfolgt um 13.00 Uhr.

Braunschweig – Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Eintracht Braunschweig hat nach vier Zweitliga-Spielen drei Punkte gesammelt und bereits drei Partien verloren; im Eintracht-Stadion setzte es zuletzt zwei Liga-Heimniederlagen in Folge, genauso viele wie in den elf Zweitliga-Heimspielen zuvor zusammen.

Zum vierten Mal in der eingleisigen 2. Liga verlor Braunschweig die ersten beiden Heimspiele einer Saison, drei Heimniederlagen zum Start gab es für die Niedersachsen in dieser Spielklasse allerdings noch nie.

SG Dynamo Dresden wartet auswärts auf ein Erfolgserlebnis

SG Dynamo Dresden verlor ebenfalls drei der ersten vier Zweitliga-Spiele und reist mit vier Auswärtsniederlagen in Serie nach Braunschweig an – keine andere aktuelle Mannschaft der 2. Bundesliga weist derzeit eine längere Niederlagenserie auf fremdem Platz auf. Erstmals seit der Saison 2011/12 gingen für Dynamo wieder die ersten beiden Zweitliga-Auswärtsspiele einer Spielzeit verloren; damals kassierten die Sachsen sogar vier Niederlagen zum Auftakt in der Fremde.

Eintracht Braunschweig gegen SG Dynamo Dresden: starke Bilanz für den BTSV

Eintracht Braunschweig verlor nur zwei der zwölf Zweitliga-Duelle mit SG Dynamo Dresden, zuletzt gab es im Oktober 2016 eine 2:3-Auswärtsniederlage. Gegen die Sachsen ist Braunschweig seit fünf Zweitliga-Partien unbesiegt und holte dabei drei Siege sowie zwei Unentschieden – gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten hält diese Serie für den BTSV im Unterhaus länger an.

Wird Eintracht Braunschweig gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Eintracht Braunschweig gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.