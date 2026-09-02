2. Bundesliga heute: Cottbus gegen St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Energie Cottbus empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 13.30 Uhr im LEAG Energie Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Energie Cottbus stellte vor dem 6. Spieltag mit 13 Treffern den drittbesten Angriff der 2. Bundesliga und empfängt heute Nachmittag im LEAG Energie Stadion den FC St. Pauli. Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr, wenn der Aufsteiger auf den Bundesliga-Absteiger trifft.

Cottbus – St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Bei Energie Cottbus trägt Claus-Dieter Wollitz die Verantwortung an der Seitenlinie und hat mit Tolcay Cigerci einen entscheidenden Akteur in seinen Reihen. In den bisherigen fünf Zweitliga-Partien erzielte der Mittelfeldspieler bereits vier Treffer. Justin Butler hat mit zwei Toren seine Ausbeute aus 29 Drittliga-Spielen der vergangenen Saison bereits eingestellt.

FC St. Pauli in Cottbus gefordert

Marcel Rapp steht beim FC St. Pauli als Trainer in der Verantwortung. Die Kiezkicker beendeten zuletzt mit dem 1:0 gegen Wolfsburg eine Serie von 15 sieglosen Pflichtspielen, gewannen auswärts aber nur eines ihrer vergangenen 15 Pflichtspiele und sind seit sieben Auswärtspartien ohne Sieg. Defensiv ließ St. Pauli in dieser Zweitliga-Saison mit 64 Schüssen die wenigsten gegnerischen Abschlüsse zu und weist mit 6,2 den zweitniedrigsten Expected-Goals-Against-Wert der Liga auf.

Energie Cottbus mit schwacher Bilanz gegen den FC St. Pauli

Energie Cottbus gewann lediglich zwei der 14 Zweitliga-Duelle mit dem FC St. Pauli, hinzu kommen sieben Unentschieden und fünf Niederlagen. Gegen keinen Gegner, gegen den die Lausitzer mindestens zehnmal in der 2. Bundesliga antraten, fällt ihre Siegquote niedriger aus. Beim Blick auf die jüngere Zweitliga-Historie blieben Aufsteiger aus der 3. Liga in den vergangenen sechs Heimspielen gegen Bundesliga-Absteiger jeweils unbesiegt.

Wird Energie Cottbus gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCE gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Energie Cottbus gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Energie Cottbus gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.