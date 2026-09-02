2. Bundesliga: KSC – Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Karlsruher SC empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Karlsruher SC empfängt den 1. FC Nürnberg heute Mittag um 13.00 Uhr im BBBank Wildpark. Die Bilanz der vergangenen Zweitliga-Duelle in Karlsruhe spricht für den KSC: Der Karlsruher SC gewann die vergangenen fünf Heimspiele gegen den FCN und baute damit eine Serie auf, die der Klub in der 2. Bundesliga nur gegen Union Berlin zwischen 2002 und 2014 noch länger hielt.

KSC – Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Der Karlsruher SC steht nach den ersten fünf Spielen bei fünf Punkten und damit vor dem schwächsten Saisonstart seit sechs Jahren. In der Saison 2020/21 hatte der KSC nach fünf Partien lediglich vier Zähler auf dem Konto. Zudem wartet Karlsruhe seit vier Zweitliga-Spielen auf einen Sieg, nachdem es zwei Unentschieden und zwei Niederlagen gab.

1. FC Nürnberg mit starkem Start und langer Serie

Der 1. FC Nürnberg hat 13 Punkte aus den ersten fünf Zweitliga-Spielen gesammelt und damit seine geteilt beste Ausbeute zu diesem Zeitpunkt einer Saison in der 2. Bundesliga erreicht. Nur in der Aufstiegssaison 2000/01 standen ebenfalls 13 Zähler nach fünf Begegnungen zu Buche. Der FCN ist zudem saisonübergreifend seit zehn Zweitliga-Spielen ungeschlagen und stellt damit aktuell die längste Serie der Liga.

Karlsruher SC gegen Nürnberg: Heimserie trifft auf Nürnbergs Negativlauf

Für den 1. FC Nürnberg ist die Auswärtsbilanz im BBBank Wildpark besonders auffällig: Nie zuvor verlor der Klub in der 2. Bundesliga bei einem Gegner sechs Auswärtsspiele in Folge. Die fünf Niederlagen nacheinander in Karlsruhe bilden bereits den längsten laufenden Auswärts-Negativlauf des FCN bei einem Zweitliga-Gegner. Der Karlsruher SC kann heute Mittag an seine Heimserie gegen Nürnberg anknüpfen, während der FCN nach zehn ungeschlagenen Zweitliga-Spielen anreist.

Wird Karlsruher SC gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Karlsruher SC gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.